4.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 4.7 مليار درهم.

و شهدت الدائرة تسجيل 797 مبايعة بقيمة 1.73 مليار درهم منها 64 مبايعة للأراضي بقيمة 420.45 مليون درهم و733 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.31 مليار درهم.

و جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 89 مليون درهم في منطقة أم هرير الثانية تليها مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 61 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 36 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 68 مبايعة بقيمة 107 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 63 مبايعة بقيمة 98 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 61 مبايعة بقيمة 93 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.57 مليار درهم منها 62 رهن أراض بقيمة 309.85 مليون درهم و316 رهن فلل وشقق بقيمة 2.26 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة مليار درهم وأخرى في منطقة الجداف بقيمة 478 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 93 هبة بقيمة 431.34 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 149 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الخامسة بقيمة 112 مليون درهم.

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