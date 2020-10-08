37.3 مليار درهم أصول 22 شركة تمويل إماراتية خلال 2019

المصدر: وام

بلغ إجمالي أصول شركات التمويل التي تُصنف ضمن قائمة المؤسسات غير المالية في دولة الإمارات 37.3 مليار درهم خلال العام 2019، تشكل 1.2% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في الدولة وذلك وفق احصائيات مصرف الإمارات المركزي.

ويمثل إجمالي أصول شركات التمويل /22 شركة/ حوالي 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و3.2% من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي غير النفطي بحسب إحصائيات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والمصرف المركزي في نهاية العام الماضي.

وكان المصرف المركزي أصدر خلال العام 2018 نظاما جديداً لشركات التمويل محدداً فترة تمتد لثلاث سنوات لتنفيذه، وبالفعل، فقد حققت 67% من شركات التمويل الامتثال للمتطلبات الجديدة بحلول نهاية 2019 .

ويتوقع المصرف المركزي أن تؤدي عمليات الاندماج في القطاع المصرفي إلى تقليل عدد شركات التمويل خلال المرحلة القادمة.

وتملتك البنوك نحو 29.6 % من إجمالي أصول شركات التمويل في دولة الإمارات خلال العام 2019 في حين تعود ملكية 70.4% من أصول هذه الشركات الى جهات أخرى وذلك طبقا لإحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وبقيت القروض تمثل المكون الرئيسي للأصول لشركات التمويل، حيث شكلت 59.7% من إجمالي الأصول في 2019 ، يليها النقد والإيداعات والاستثمارات والأصول الثابتة والأصول الأخرى .

وعلى مستوى كفاية رأس المال فقد ارتفعت نسبة رأس المال إلى الأصول في قطاع شركات التمويل خلال 2019 إلى 38.5 % مقارنة بنسبة بلغت 37.1 %في 2018 .

يشار إلى أن قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية في دولة الإمارات يتألف من شركات التمويل وشركات الاستثمار بالإضافة الى شركات التأمين و صناديق التقاعد .

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