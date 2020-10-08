"دناتا" أول شركة تقدم سلسلة تبريد متكاملة لشحن الأدوية في سنغافورة

المصدر: البيان الإلكتروني

عززت دناتا، أحد أكبر مزودي الخدمات الجوية في العالم، قدراتها على مناولة الأدوية في سنغافورة وذلك باستخدام حاويات مبردة في عملياتها.

وصُممت الحاويات الجديدة ذات التقنية العالية خصيصاً لخدمة صناعة الأدوية بنظام مغلق يتم التحكم في درجة حرارته من أجل نقل هذه المنتجات الحساسة للحرارة بين مستودعات الشحن والطائرات.

وأصبحت دناتا بذلك أول شركة مناولة أرضية تستخدم الحاويات المبردة في مطار سنغافورة تشانغي الدولي، وتقدم للعملاء خدمات متميّزة طوال عملية المناولة.

وقال المدير التنفيذي الإقليمي لدناتا لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ ديرك جوفيرتس: "ازدادت حاجة شركات الطيران ووكلاء الشحن لشركات مناولة معتمدة وموثوقة يمكنها حماية شحنات الأدوية وضمان بقاء المنتجات في حالة ممتازة حتى وصولها إلى العملاء".

وأضاف: "نستثمر باستمرار في موظفينا ومنشآتنا ومعداتنا وعملياتنا لتقديم خدمات ذات مستوى عالمي لعملائنا. ويؤكد أحدث استثماراتنا في الحاويات المبردة التزامنا بضمان أعلى مستويات الجودة لإدارة سلسلة التوريد عند التعامل مع البضائع الحساسة للحرارة".

وحظي إعلان دناتا تقديم منتج مبتكر في سنغافورة بترحيب ودعم على نطاق واسع من قبل شركائها والجهات ذات العلاقة، بما في ذلك الحكومة وإدارة المطار.

وقال مدير صناعة الطيران في هيئة الطيران المدني السنغافورية هو يوين سانغ: "لا يزال الشحن الجوي يلعب دوراً مهماً في نقل المنتجات الأساسية مثل إمدادات الأدوية، على الرغم من تأثر حركة المسافرين بفيروس كوفيد-19. أشكر دناتا على التزامها القوي نحو سنغافورة ومواصلتها الاستثمار في تعزيز قدراتها خلال هذه الأوقات الصعبة، ما يُعدّ مثالاً جيداً على روح الابتكار والتعاون التي توفر مزيداً من القيمة لعملاء مطارنا".

وقال مدير النقل واللوجستيات في "إنتربرايز سنغافورة" لاو تشونغ مينغ: "يشكل الابتكار في سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية للرعاية الصحية عاملاً أساسياً في تأكيد مكانة سنغافورة كمحور لمناولة الشحنات القيّمة والحساسة. إن شراكة دناتا مع شركة مونزون Monzone، التي قدمت الخبرة الفنية لتطوير أول حاويات مبردة في مطار تشانغي، هي شهادة على قدرتنا على تطوير الحلول لتلبية الاحتياجات الصيدلانية المتزايدة في المنطقة".

وهنّأ مدير عام شركة "إير هب ديفيلوبمنت" في مجموعة مطار تشانغي ليم تشينغ كيات دناتا على تنفيذ خدمة الحاويات المبردة في المطار. وقال: "شحنات الأدوية والمنتجات سريعة العطب حساسة جداً وتتطلب تحكماً صارماً في درجة الحرارة للحفاظ على فعاليتها".

وأضاف: "من شأن استخدام الحاويات المبردة أن يعزز مكانة سنغافورة كمركز لمناولة الأدوية والمنتجات سريعة العطب ويوفر للشاحنين ضماناً لنقل جوي آمن وموثوق، ونحن على استعداد حالياً للتعاما مع شحنات لقاحات كوفيد-19".

وتتيح المعدات الجديدة لدناتا نقل المنتجات الحساسة للحرارة وفق أعلى المعايير الدولية. وتوفر الحاويات المبردة تخزيناً يمكن التحكم في حرارته من -18 حتى +25 درجة مئوية، ما يقلل مخاطر التقلبات في درجات الحرارة والتلوث.

وتتميز هذه الحاويات بهيكل مغلق مع أجهزة إنذار عند الفتح والإغلاق، بالإضافة إلى تنبيهات إذا زادت درجات الحرارة عن المستويات المعتمدة. كما أن هذه الحاويات صديقة للبيئة لأنها مزودة بألواح شمسية، بالإضافة إلى أنها سهلة التنظيف، وهو أمر مهم لشحن منتجات الأدوية.

وتدير دناتا مركزاً متطوراً لمناولة الأدوية والمنتجات سريعة العطب مساحته 1400 متر مربع في مطار تشانغي الدولي، وهو قادر على مناولة 75000 طن من المنتجات الحساسة للحرارة سنوياً.

يذكر أن دناتا معتمَدة لعمليات مناولة الأدوية في مطار سنغافورة شانغي من مركز التميز للمصادقين المستقلين في مجال الخدمات اللوجستية الصيدلانية CEIV Pharma التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا). وتلبي دناتا أو تتفوق على المعايير الصارمة التي وضعتها المركز.

وتعد دناتا من أكبر مزودي الخدمات الجوية على مستوى العالم، حيث تقدم خدمات المناولة الأرضية وتخليص الشحن وخدمات السفر والحلول التقنية وخدمات التموين والإمداد في 126 مطاراً في 19 دولة.

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