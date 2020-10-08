تطوير منصة تعليمية للأعمال المصرفية في سوق أبوظبي العالمي

المصدر: البيان الإلكتروني

وقعت هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي وبنك أبوظبي التجاري، اتفاقية تعاون ثلاثية بهدف تأكيد التعاون الاستراتيجي لتطوير منصة تعليمية للأعمال المصرفية في سوق أبوظبي العالمي لتنمية مهارات وقدرات مجموعة من المواهب والموارد البشرية المواطنة وإعدادهم للعمل في المجال المصرفي ضمن "برنامج المصرفيون".

وستعمل الأطراف المتعاونة على طرح برنامج "المصرفيون" دعما لمتطلبات الحكومة في فئات الوظائف الحساسة حسب ما عرفها المصرف المركزي وبما يتلاءم مع متطلبات تعيين المواهب وإدارتها لدى بنك أبوظبي التجاري، وعقد برامج تطوير وطنية (NDP) للمساعدة في تدريب الخريجين الجدد وتعيينهم في المجال المصرفي والمالي، فضلا عن تنفيذ برامج التدريب والتطوير الإضافية لتحقيق ورفع كفاءاتهم تلبية لاحتياجات القطاع المعني، حيث سيتم اختيار الخريجين الذين يجتازون البرامج بنجاح لتعيينهم في مؤسساتهم من خلال مراكز تقييم راسخة وثابتة.

وسيتم تصميم وتقديم برنامج "المصرفيون" بالتعاون مع معهد لندن للصيرفة والتمويل، أحد شركاء أكاديمية سوق أبوظبي العالمي.

وقال حمد صياح المزروعي مدير عام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي: "يسرنا إبرام هذا التعاون الاستراتيجي وإطلاق برنامج المصرفيون ضمن برنامج التطوير الوطني، والذي يأتي في إطار جهود أكاديمية سوق أبوظبي العالمي وسوق أبوظبي العالمي بشكل عام للمساهمة في تطوير المواهب الوطنية في جميع المجالات مع التركيز على قطاع الخدمات المالية".

وأضاف أنه "سيتم من خلال هذا البرنامج، الذي نقدمه بالتعاون مع معهد لندن للصيرفة والتمويل، تزويد المشاركين بالمعرفة المتخصصة في مجال الصيرفة والخدمات المالية إلى جانب التدريب العملي الذي سيؤهلهم للالتحاق بسوق العمل في أبوظبي".

وأشار المزروعي إلى أن المشاركين سيحصلون على شهادة متخصصة في مجال إدارة المخاطر والامتثال والخدمات المصرفية في مجال الاستثمار أوالشركات وذلك إلى جانب المؤهل الذي سيحصلون عليه في مجال الصيرفة والخدمات المالية.

من جانبة، قال رئيس مجموعة الموارد البشرية في بنك أبوظبي التجاري، علي درويش، إن "هذه المبادرة تكتسب أهمية كبيرة خاصة وأن تطوير بيئة القطاع المصرفي بنهج متطور يُعد ركيزة أساسية في ضمان ازدهار الاقتصاد الإماراتي على الأمد الطويل".

وأضاف أن "هذا البرنامج يأتي ليؤكد على الشراكة الاستراتيجية بين القطاعات الحكومية المتمثلة في هيئة الموارد البشرية والقطاعات التعليمية المتخصصة والمتمثلة في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي بالإضافة إلى قطاع المصارف المتمثل في بنك أبوظبي التجاري".

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