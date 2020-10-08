غرفة الشارقة تفوز بالجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية

المصدر: الشارقة - البيان

فازت غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالدورة الثالثة عشرة للجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات عن فئة المؤسسات الحكومية التي تنظمها الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وتحظى بدعم القيادة الرشيدة لإمارة دبي والميثاق العالمي للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وجامعة الدول العربية.

وتم تكريم الغرفة خلال حفل نظمته الشبكة في فندق جي دبليو ماريوت ماركي برعاية المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني بحكومة رأس الخيمة، وذلك إلى جانب عدد من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص التي حققت مستويات عالية من التميز والابتكار في مجال تطبيق برامج المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، حيث تسلّم جائزة الغرفة عبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء في الغرفة مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، بحضور حبيبة المرعشي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، ومريم آل علي مدير مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي في الغرفة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز