«الاتحاد للطيران» تعتمد السجلات الإلكترونية

المصدر: أبوظبي - البيان

ستصبح الاتحاد للطيران أول ناقلة في الدولة تعتمد سجلات فنية إلكترونية ضمن عملياتها التشغيلية، حيث وافقت الهيئة العامة للطيران المدني على تنفيذ المبادرة على أسطول الشحن من طراز بوينغ 777 التابع للاتحاد للطيران ما يسهم في تسريع الاستغناء عن السجلات الورقية في العمليات التشغيلية. وأفاد سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامّة للطيران المدني بأن الهيئة اختارت الاتحاد للطيران لتنفيذ مبادرة السجلات الفنية الإلكترونية على طائرات الشحن من طراز بوينغ 777. ويمثل ذلك إنجازاً كبيراً بالنسبة للاتحاد وقطاع الطيران في الدولة بصورة عامة.

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