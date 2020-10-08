«مضياف» يواصل تدريب المواطنين عن بعد

المصدر: دبي- البيان

تواصل إدارة توطين القطاع السياحي في كلية دبي للسياحة، مؤسسة التعليم المهني التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، ممثلة في برنامج «مضياف» تقديم دوراتها التدريبية المجانية للمواطنين عبر منصات التعلم عن بعد، في ظل الظروف الراهنة لجائحة (كوفيد 19). وكانت الدورات التدريبية لبرنامج «مضياف» قد استقطبت نحو 300 مواطن ومواطنة خلال سبتمبر لتعزيز معارفهم وخبراتهم وتطوير مهاراتهم العملية حيث شملت البرامج التدريبية موضوعات تشمل «مهارات العرض» التي أسهمت في تمكين 50 مشاركاً بعد انتهاء البرنامج من بناء وتقديم العروض التقديمية واختيار الأدوات الصحيحة للتعامل بثقة مع العملاء.

وقالت مريم المعيني مديرة إدارة توطين القطاع السياحي في كلية دبي للسياحة: «في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة «كورونا» يواصل برنامج «مضياف» نقل المعرفة وتوفير مواد تعليمية إلكترونية وتفاعلية عن بعد، لدعم المواطنين من أصحاب العمل أو الباحثين عن فرص عمل في القطاع السياحي، حرصاً على سلامتهم مع مراعاة تقديم أفضل البرامج مواكبة للمستجدات وواقع التعلم الافتراضي الذي فرضته الجائحة».

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