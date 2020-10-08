مطار دبي الرابع عالمياً بقائمة «كوندي ناست»

المصدر: دبي - وائل الخطيب

حصدت دبي جوائز قيمة ضمن جوائز قراء مجلة «كوندي ناست ترافيلر» العالمية في مؤشر على مكانة دبي المرموقة بصفتها مدينة رائدة عالمية، وتعتبر جوائز خيار قرّاء المجلة من أقدم الجوائز وأكثرها جدارة بالاحترام في قطاع السفر وتحظى بإجماع عالمي باعتبارها الأفضل في قطاع السفر.

وجاء مطار دبي في المركز الرابع في قائمة أفضل مطارات العالم 2020 ضمن جوائز اختيار القراء السنوية الثالثة والثلاثين التي أصدرتها المجلة الأمريكية أول من أمس وضمت 10 مطارات عالمية متفوقاً على مطار طوكيو هانيدا الدولي وهونغ كونغ ومطار تشاتراباتي شيفاجي في مومباي ومطار زيوريخ.

وقالت المجلةإن مطار دبي باعتباره واحداً من أهم وأكبر المطارات في العالم بشكل عام، ليس من المستغرب أن يحتضن أيضًا سوق دبي الحرة، التي تعد من أكبر المساحات المخصصة للمتاجر في المطارات حول العالم من حيث الحجم والإيرادات وذلك انعكاساً لمكانة دبي المرموقة بصفتها وجهة تسوق عالمية.

أفضل الناقلات

كما حلت طيران الإمارات في المرتبة الثانية كأفضل شركة طيران في العالم في جوائز اختيار القراء التي أصدرتها مجلة «كونديه ناست ترافيلر».

وجاءت طيران الإمارات في مركز الصدارة بعد شركة الطيران السنغافورية متقدمة على شركة الطيران النيوزلندية 4 وكانتاس 5 والسريلانكية 6 وطيران إيجه اليونانية 7 والخطوط الجوية اليابانية «جال» 11 والأسترالية 12 وفيرجين اتلانتيك 14.

وسلطت المجلة الضوء في تقريرها على بعض من الأسباب التي جعلت قراءها يقبلون على التصويت لطيران الإمارات، مؤكدة أن الامتيازات الفاخرة التي تقدمها طيران الإمارات لمسافريها المتميزين من صالات فخمة، ومقصورات استحمام في الأجواء، تحظى باهتمام مطلق.

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