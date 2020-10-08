«إينوك» تفتح محطة في وادي العمردي بدبي

المصدر: دبي - البيان

افتتحت مجموعة إينوك محطة خدمة جديدة في منطقة وادي العمردي بدبي، بهدف تلبية احتياجات التزوّد بالوقود في المجمّعات السكنيّة المجاورة التي تضم مردف والخوانيج والورقاء. وبذلك يصل عدد محطات خدمة إينوك في الإمارات 145 محطة خدمة.وصُممت المحطة بخمس حارات للتعبئة وجُهّزت بمرافق مؤتمتة للبيع بالتجزئة و6 خزانات وقود تحت الأرض تتسع لـ 12 ألف جالون و10 مضخات وقود كما تضم المحطة متجر «زووم» على 1400 قدم مربع مع منفذ «برونتو» الذي يقدّم خيارات من المشروبات والمأكولات.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي للمجموعة : «حظيت منطقتا مردف والخوانيج بالعديد من المشاريع التي جرى تطويرها لخدمة سكان المنطقتين على غرار عمليات تطوير الطرق والبنية التحتية الجارية لتحسين طرق الخوانيج، إذ تساهم هذه المشاريع في تسهيل الحركة المرورية داخل وخارج هذه المناطق. وندرك في المجموعة أن عمليات التطوير هذه تقدّم فرصة قيّمة لتوسيع حضورنا في الإمارات وتزويد العملاء بوصول يسير إلى خدمات التزوّد بالوقود، وتلبية الاحتياجات اليومية لسكان هذه المجتمعات».

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