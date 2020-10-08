«الإمارات دبي الوطني ريت» تجدد عقد «أوراكل»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني ريت (شركة استثمار مغلقة)، وهي صندوق استثمار عقاري، يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، تجديد عقود الإيجار لمجموعة من المستأجرين في أكبر أصولها العقارية. وتبلغ القيمة الإجمالية للعقود المجددة، حوالي 865 مليون درهم، كما في 30 يونيو 2020.

وجددت أوراكل، أكبر مستأجري شركة الإمارات دبي الوطني ريت، عقد الإيجار الخاص بها في مبنى «ذا إيدج»، لمدة خمس سنوات إضافية. وتشغل شركة أوراكل في الوقت الحالي، مساحة 76422 قدماً مربعاً، عبر 5 طوابق في المبنى، الذي يتمتع بموقع متميز في دبي للإنترنت.ويمثل برج الثريا 1، وبرج ضمان والمبنى رقم 49 في مدينة دبي الطبية، ومبنى «ذا إيدج»، جزءاً كبيراً من محفظة شركة الإمارات دبي الوطني ريت، حيث وصلت مدة عقود الإيجار الحديثة لخمس سنوات، وهو ما يعادل 23 % من إجمالي المساحات المكتبية المتاحة، التي تم تجديد عقودها في هذه المباني.

وساهمت العقود الجديدة، وعقود تجديد الإيجار، في تسجيل تحسّن كبير في المتوسط المتوقع لعقود الإيجار غير المنتهية، لمحفظة الشركة حيث زادت نسبتها من 3.2 إلى 3.9 سنوات.

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