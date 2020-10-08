زيادة رأسمال 3 شركات تابعة للاتحاد العقارية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة الاتحاد العقارية نجاحها في زيادة رؤوس أموال لثلاث شركات تابعة، وهي: «دبي أوتودروم» و«سيرفيو» و«ذي فيتاوت»، لتبلغ مجتمعة نحو نصف مليار درهم. وقال خليفة حسن الحمادي، رئيس مجلس الإدارة شركة الاتحاد العقارية: «اتخذت الشركة في وقت سابق قراراً بتحويل عدد من الشركات التابعة إلى شركات مساهمة خاصة تمهيداً لإدراجها في السوق المالي، حيث كان هدفنا الرئيسي من هذه الخطوة هو إبراز القيمة الحقيقة لأصول الشركة وشركاتها التابعة، والذي بدأ يؤتي ثماره، حيث تلقت الشركة مؤخراً عرضاً بقيمة 400 مليون درهم، للاستحواذ على حصة في الشركة التابعة «دبي أوتودروم»، والذي أفصحنا عنه مؤخراً».

وتابع: «تعمل هذه الشركات في مجالات حيوية قادرة على استقطاب استثمارات وتدفقات نقدية سواء من خلال الإدراج أو الاستحواذ أو بيع حصص فيها».

وقال الحمادي: «نواصل مراقبة السوق العقاري، وتحليل نتائجه باستمرار، ونتابع المؤشرات ولا نتوانى عن اقتناص الفرص العقارية الحقيقة في السوق، بما يحقق قيمة مستقبلية لهذه الأصول».

وختم قائلاً: «وضعنا رؤية استراتيجية واضحة، ونقوم بالعمل لمستقبل الشركة، ونحن متفائلون جداً بالنتائج المحققة حتى اليوم».

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