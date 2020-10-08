تباين إغلاقات أسواق الأسهم للجلسة الثانية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية للجلسة الثانية على التوالي في ختام جلسة أمس، مع استمرار غياب المحفزات وسيطرة الترقب على المعنويات انتظاراً لنتائج الشركات الفصلية، فيما عززت عمليات شراء انتقائية من صعود بعض الأسهم يتقدمها «الإمارات دبي الوطني» و«أرامكس» و«أبوظبي التجاري» و«اتصالات». وانخفض سوق دبي 0.57% إلى 2212.73 نقطة مع انخفاض أسهم العقار والتأمين والاستثمار والنقل والخدمات، فيما ارتفع سوق أبوظبي 0.26% عند 4494.52 نقطة مع صعود أسهم البنوك والاتصالات والاستثمار والسلع. واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 467.7 مليون درهم، منها 140.6 مليوناً في دبي و327.14 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 333 مليون سهم، موزعة بواقع 237.9 مليوناً في دبي و95 مليوناً في أبوظبي، من خلال 5261 صفقة.

سوق دبي

وتأثر سوق دبي بانخفاض قطاع العقار 1.73% مع هبوط «إعمار العقارية» 1.48% و«إعمار للتطوير» 1.68% و«إعمار مولز» 2.75% و«الاتحاد العقارية» 1.12% و«ديار» 2.12% و«داماك» 1.66%، ونزل قطاع الاستثمار 0.89%.وانخفض قطاع النقل 0.42%. وصعد قطاع البنوك 0.02% مع نمو «الإمارات دبي الوطني» 0.47%، فيما هبط «دبي الإسلامي» 0.47%. هيمن «إعمار العقارية» على النشاط مستقطباً 30 مليون درهم، تلاه «الإثمار» 22.74 مليون درهم. وتصدر «الإثمار» الأسهم الرابحة بنسبة 5.61%، فيما كان «أمان» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.58%. وعمد المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بسوق دبي بصافي 35.7 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.09% مع ارتفاع «أبوظبي التجاري» 1.28%، فيما استقر «أبوظبي الأول»، وانخفض «أبوظبي الإسلامي» 0.72%، وارتفع قطاع الاتصالات 0.96%، وزاد قطاع الاستثمار 0.07%. وهبط قطاع الطاقة 0.4% ، ولم يشهد قطاع العقار أي تغيير يذكر. وتزعّم «أبوظبي الأول» التداولات مستقطباً 87 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 57.47 مليوناً. وحقق «أبوظبي التجاري» أكبر ارتفاع بنسبة 1.28%، فيما كان «الواحة كابيتال» الأكثر انخفاضاً 1.96%. ومال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء في سوق أبوظبي بصافي 22.24 مليون درهم، فيما عمد المستثمرون المواطنون نحو البيع.

إفصاحات

* يبحث مجلس إدارة شركة «دريك آند سكل»، التطورات المتعلقة بعملية إعادة الهيكلة، في اجتماعه الذي سيعقد في 12 أكتوبر الجاري. وأوضحت الشركة، في إفصاح لسوق دبي، أمس، أن المجلس سيناقش أيضاً المراجعة والموافقة على النتائج المالية غير المدققة، النصف سنوية، للعام المالي 2020. وبدأت الشركة رسمياً، منذ سبتمبر، عملية دعوة جميع الدائنين المعنيين بتسجيل مطالباتهم لدى الخبير المعتمد، موضحة أن هذه خطوة أساسية، وأنها جزء مهم من الخطة الأوسع لإعادة هيكلة الشركة، وذلك بعد أن وافقت لجنة إعادة التنظيم المالي أخيراً، على دعم عملية إعادة هيكلة الشركة. وسهم الشركة معلق في سوق دبي منذ منتصف نوفمبر 2018، بسبب الأزمات المتلاحقة، بعد الكشف عن خسائر جسيمة، وشبهات احتيال وفساد.

* تعقد شركة «دي إكس بي انترتنمنتس»، اجتماع الجمعية العمومية في 25 أكتوبر، لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، حيث أوشكت مدة المجلس الحالي على الانتهاء، وذلك شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، فيما وافق المجلس على استقالة الأعضاء مالك آل مالك وموكيش سوداني.

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