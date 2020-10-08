«إعمار» تنفي امتلاك أرض في السعودية

المصدر: دبي - البيان

أوضحت شركة «إعمار العقارية» عدم امتلاكها، أو الشركة التابعة لها، قطعة أرض في السعودية منذ عام 2016، تاريخ الانفصال عن الشركاء في السعودية.

وأضافت في إفصاح لسوق دبي المالي أن قيمة الأرض لم تنعكس على البيانات المالية الموحدة لشركة إعمار لعام 2019، وكذلك فإنه لا يترتب على قرار المحكمة بإلغاء سند الملكية أي أثر مالي جوهري على إعمار.

وكانت «إعمار» أكدت في إفصاح أول من أمس، أنها ليس لديها علم بالأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام حول إلغاء صك أرض بمساحة 13 مليون متر مربع لشركة تابعة لها، مشيرة إلى أن الأرض ليست مملوكة حالياً لشركة «إعمار» أو الشركة التابعة لها، ولا يوجد تأثير جوهري عليها.

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