«دبي التجاري» يبحث العودة لطرح السندات

المصدر: دبي - سيد صالح

أفادت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء نقلاً عن مصادر مطلعة أن بنك دبي التجاري يبحث العودة مجدداً إلى سوق السندات العالمية بعد توقف دام حوالي خمس سنوات، وذلك بطرح سندات دولارية قياسية. وتعرف السندات القياسية عادةً بالسندات التي تُعَادِل قيمتها 500 مليون دولار على الأقل.

وأضافت الوكالة أن السندات المُحتمَل أن يطرحها البنك سيحل أجل استحقاق سدادها بعد خمس سنوات.

وأفادت الوكالة أيضاً بأن المباحثات التي يخوضها البنك حالياً بشأن السندات المُحتملة قد لا تتمخض في نهاية الأمر عن أي صفقة طرح، وإن تمخضت، فسيخضع أجل الاستحقاق لظروف السوق.

ولم يُعلق المسؤولون لدى «دبي التجاري» على الخبر. يُذكَر أن مجلس إدارة البنك كان قد أقر في جمعيته العمومية السنوية التي انعقدت في مارس الماضي طرح سندات قياسية تصل قيمتها إلى 750 مليون دولار.

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