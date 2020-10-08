تأجيل اجتماع مجلس «أرابتك» إلى اليوم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «أرابتك» القابضة تأجيل موعد انعقاد مجلس إدارتها الذي كان من المقرر عقده أمس للنظر في تنفيذ قرارات «العمومية»، إلى اليوم. ومن المقرر أن ينظر المجلس في القرارات والإجراءات اللازمة لأغراض تنفيذ القرارات المتخذة في الاجتماع الأخير للجمعية العمومية. وصوت مساهمو «أرابتك» في اجتماع العمومية الأربعاء الماضي لصالح حل الشركة نظراً لأوضاعها المالية غير المستقرة. والقرار الذي تم التصويت عليه جاء بعد دراسة خيارات استراتيجية من قبل مجلس الإدارة بناء على التحليل المالي المعتمد من متخصصي عمليات إعادة الهيكلة «أليكس بارتنرز». ويمنح القرار مجلس الإدارة فترة زمنية أقصاها شهرين للتباحث مع الأطراف المعنية أصحاب المصلحة قبل تقديم طلب التصفية للمحاكم المختصة.

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