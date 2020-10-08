«تبريد» تفوض مجلس الإدارة لإصدار سندات

المصدر: دبي- البيان

فوضت الجمعية العمومية لشركة «تبريد» مجلس الإدارة لمدة 12 شهراً لإصدار سندات أو صكوك غير قابلة للتحويل إلى أسهم، بقيمة إجمالية تصل إلى 1 مليار دولار. وأوضحت الشركة، في إفصاح لسوق دبي، أمس، إنه سيتم إصدار السندات أو الصكوك سواء بشكل مباشر أو من خلال شركة ذات أغراض خاصة في شريحة واحدة أو شرائح عدة، يتم عرضها بموجب هذا القرار الخاص إلى مستثمرين مؤهلين، بقيمة إجمالية تصل إلى مليار دولار (أو ما يعادلها) بشكل إجمالي، وأجل استحقاق يصل إلى مدة ثلاثين عاماً، وبمعدل ربح لا يتجاوز سعر السوق السائد المتاح للشركات التي لها في التصنيف الائتماني نفسه للشركة، في كل حالة كما يراه مجلس إدارة الشركة مناسباً.

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