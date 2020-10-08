«دبي للمفروشات» يجمع الشركات والصنّاع الموهوبين

المصدر: دبي- البيان

تقدم نسخة العام الحالي من مهرجان دبي للمفروشات، والتي تستمر حتى 10 أكتوبر، عدداً من أفضل الفنانين والمتخصصين في الحرف اليدوية والمفروشات المنزلية، وذلك من خلال سوقين متميزين هما: سوق رايب للمفروشات، الذي يقام بالتعاون مع تجار التجزئة المستقلين في حي دبي للتصميم d3، وسوق آرت ميكرز.

ويستضيف نخيل مول على نخلة جميرا في كل عطلة نهاية أسبوع من مهرجان دبي للمفروشات، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الشركات المحلية في سوق رايب للمفروشات، والذي يعد منصة رائعة للمبدعين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم الذين يقيمون في دولة الإمارات. ويفتح السوق أبوابه من 10 صباحاً وحتى 7 مساء في الطابق الأرضي خارج ردهة ديباتشيكا للطعام. ويعرض السوق مجموعة من المنتجات الفريدة من نوعها، والتي تشمل معلقات الجدران الأفريقية والشموع المعطرة والمناشف والأطباق المرسوم عليها يدوياً والأوعية والأدوات المنزلية وفلاتر المياه الخالية من البلاستيك، بالإضافة إلى تشكيلة مختارة من المنتجات والأدوات المنزلية المستدامة والعصرية.

وقالت مريم والش، مؤسسة ومنظمة سوق «آرت ميكرز»: «نجح فريق العمل المتميز لدينا على مدى 15 عاماً في التعامل مع الفنانين والمصممين والحرفيين والخبازين وغيرهم من المبدعين، الذين يصنّعون منتجاتهم الخاصة هنا في دولة الإمارات. ويجب على جميع البائعين المشاركين في السوق الالتزام بشعارنا «نحن نصنع ما نبيعه».

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