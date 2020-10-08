معرض العقارات الدولي ينظم حدثاً افتراضياً من 11 إلى 20 نوفمبر

المصدر: دبي- البيان

يستعد معرض العقارات الدولي بالشراكة مع مبادرة «استثمر في عقارات دبي»، إلى تقديم نسخة تفاعلية لأنشطته وفعاليته عبر الإنترنت، بهدف توفير تجربة فريدة من نوعها لسوق العقارات في نسخته الافتراضية الأولى.

ومن المقرر أن يستقبل الحدث الافتراضي الأكبر في القطاع العقاري، والذي سينعقد خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر أكثر من 20000 زائر من أكثر من 40 دولة مشاركة، وذلك من خلال شريك المنصة الافتراضية «Events 10X»، المتخصص في استضافة فعاليات الجيل القادم عبر الإنترنت. يعد معرض العقارات الدولي، منصة يجتمع فيها كبار العارضين العقاريين والمطورين والمستثمرين وخبراء العقارات في العالم خلال الوقت الحالي، ضمن منصة افتراضية واحدة، بهدف جذب الاستثمارات وخلق العديد من الفرص التجارية لأسواق العقارات المحلية والإقليمية والدولية.

وقال داوود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض العقارات الدولي: عندما تقترن الفرص بالتكنولوجيا، فإنها تعمل كونها دافعاً قوياً في تحويل صناعة العقارات، خصوصاً في هذا الوقت الذي ينتشر فيه الوباء، فمن الضروري الاستفادة من الحلول المبتكرة لإعادة التجديد في مرحلة ما بعد (كوفيد 19)، وخلق قطاع أكثر مرونة ومجهز لمواجهة كل التحديات المستقبلية. ويتزامن الحدث المرتقب مع مبادرة «استثمر في عقارات دبي»، وهي مبادرة تسعى إلى خلق بيئة عقارية مبتكرة ومستدامة لتعزيز مكانة دبي وجهة استثمارية عالمية المستوى.

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