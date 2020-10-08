«فاليوسترات»: استيعاب فائض العقارات بدبي في 2022

المصدر: دبي- سيد صالح

توقعت شركة «فاليوسترات» للاستشارات العقارية في دبي أن يتحقق التوازن بين الفائض من المعروض في عقارات الإمارة، والطلب عليها في غضون عامين من الآن. وبحسب بيانات حديثة أصدرتها الشركة، فقد شهدت دبي خلال العام الماضي إضافة 56916 وحدة سكنية جديدة إلى مخزونها العقاري. ورصدت البيانات ذاتها انخفاضاً متوقعاً في عدد الوحدات الجديدة، التي سيجري الانتهاء من إنشائها في دبي خلال العام الجاري، حيث لن يتجاوز عددها 34917 وحدة. وتوقعت البيانات أن يعاود هذا الرقم للارتفاع مجدداً في 2021، ليصل إلى 68128 وحدة، وذلك بفعل اقتراب موعد تنظيم «إكسبو 2020 دبي».

وتشير بيانات «فاليوسترات» إلى انخفاض متوقع لعدد الوحدات السكنية الجديدة، التي سيجري الانتهاء من إنشائها، وتسليمها في دبي بداية من عام 2022، وخصوصاً بعد انتهاء «إكسبو 2020 دبي»، الأمر الذي سيساعد سوق العقارات في دبي على استيعاب الفائض في مخزونها العقاري، واستعادة توازن العرض والطلب.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز