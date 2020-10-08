«نخيل» تفتتح مشروعاً سياحياً بجزر ديرة في ديسمبر

المصدر: دبي- البيان

يفتح «ريو دبي»، المشروع المشترك بين شركة «نخيل» و«فنادق ومنتجعات ريو» الإسبانية أبوابه أمام الزوار، في ديسمبر، ليضيف مفهوماً جديداً إلى قطاع الضيافة بدبي، ويسجل المشروع الرقم 100 في سلسلة منشآت «ريو» حول العالم.

وانتهى العمل في المنتجع الأول التابع لـ«ريو» في منطقة الشرق الأوسط، وأول منتجع فئة 4 نجوم شامل، يطل على شاطئ البحر في دبي، في حين أصبحت أعمال البناء والتشجير الجارية في حديقة «سبلاش» المائية في مراحلها النهائية.

وقال ثورستن ريس، المدير التنفيذي للضيافة والترفيه لدى «شركة نخيل العقارية»: يضيف أول مشروع مشترك عالمي لنا بعداً جديداً لقطاع السياحة في دبي، إذ يوفر مفهوماً عصرياً للإقامة الفندقية، واستقطاب شريحة جديدة من السوق إلى الإمارة. ونحن فخورون بشراكتنا مع «ريو» لإنشاء «ريو دبي»، وهو مثال ساطع على التزامنا بتقديم مجموعة متنوعة من المشاريع المتعلقة بالسياحة، بما يتماشى مع أهداف الحكومة.

ويترافق هذا الإعلان مع تعيين نادر غوش صيفي، مديراً عاماً لهذا المنتجع، الذي سيكون أول معلم جذب سياحي، سيتم افتتاحه على شاطئ «جزر ديرة». ويتمتع نادر بخبرة تمتد لأكثر من 27 عاماً في قطاع الضيافة مع «ريو»، حيث أدار 10 منتجعات. وافتتح العديد من العقارات الشاملة كلياً فئة الخمس نجوم، بما في ذلك، افتتاح «ريو بالاس تيكيدا أغادير» مؤخراً.

وقال نادر: شرف كبير لي الانضمام إلى هذا المنتجع الرائع، وأن أكون جزءاً من أول مشروع لـ«ريو» في منطقة الشرق الأوسط، وما يجعل هذا المشروع أكثر تميزاً، هو كونه يحمل الرقم 100 لسلسلة «ريو» العقارية على مستوى العالم. وقد لمسنا بالفعل اهتماماً كبيراً من قبل الضيوف، الذين يرغبون في الاطلاع على تجربة دبي السياحية الباهرة، ويسعدنا افتتاح هذا المنتجع الجديد تزامناً مع ذروة موسم العطلات والأعياد والسفر. ويحتل المنتجع الذي يتألف من 800 غرفة، موقعاً متميزاً على الواجهة البحرية. وأضافت «جزر ديرة» التي تطورها شركة نخيل، وتمتد على مساحة 15 كيلو متراً مربعاً 40 كيلو متراً من الشواطئ على الخط الساحلي لدبي.

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