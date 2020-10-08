الإمارات الأسرع نمواً في تبني الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أفاد تقرير صادر عن موقع «ReadWrite» الأمريكي، أن الإمارات تعتبر الدولة الأسرع نمواً والأكثر تقدماً في المنطقة من حيث تبني الذكاء الاصطناعي. وقال التقرير إن الإمارات من خلال استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031، تتمتع بإمكانيات كبيرة لتحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن تصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 13.6% بحلول 2030 أي ما يعادل 96.0 مليار دولار.

وأضاف أن الإمارات أسست أول جامعة ذكاء اصطناعي في العالم بأبوظبي، وعينت وزيراً للذكاء الاصطناعي، وهي المرة الأولى التي تنشئ فيها دولة وزارة مخصصة للذكاء الاصطناعي. وكشف التقرير أن الإمارات تحتضن حالياً أكثر من 60 شركة تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهذا العدد في تزايد عاماً بعد عام، موضحاً أن منها شركة «ديرق» المختصة في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي شركة ناشئة محلية مقرها دبي تهدف إلى جلب الذكاء الاصطناعي إلى طرق الإمارات.

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