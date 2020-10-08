مجموعة الحبتور تستكمل الاستعدادات لافتتاح مكتبها بالقاهرة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة الحبتور بلوغها المراحل النهائية في استكمال استعداداتها لافتتاح مكتبها في العاصمة المصرية القاهرة. ومن المقرر افتتاح المكتب الرئيسي في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة بحلول نهاية عام 2020، وسيكون بمثابة مكتب ارتباط بين العمليات الإماراتية والدولية للمجموعة من جهة ومصر من جهة أخرى. وتتمثل إحدى مهامه الأساسية أيضاً في العثور على فرص في السوق المحلي تتناسب مع حافظة الأعمال المتنوّعة للمجموعة.

وقال خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور: على الرغم من الأوضاع الاقتصادية العالمية، من المهم التواجد في السوق المصرية التي تملك إمكانات هائلة نظراً إلى الإصلاحات التي نفّذتها الحكومة المصرية، والتوسعات التي تجري في البنية التحتية.

وأضاف: أعمل منذ بعض الوقت على استكشاف الفرص التي تقدّمها مصر، وأنا حريصٌ على أن يكون للمجموعة حضور في السوق المصرية. نحن بصدد دراسة بعض المشاريع في الوقت الراهن، وسنعلن عنها في الوقت المناسب.

ولمجموعة الحبتور أعمال في الولايات المتحدة والنمسا والمجر والمملكة المتحدة ولبنان. وسوف تصبح مصر الوجهة السادسة للمجموعة خارج الإمارات. وتملك المجموعة التي تحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيسها هذا العام، أعمالاً في قطاعات مختلفة منها الضيافة والسيارات والعقارات والتعليم.

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