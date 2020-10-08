تكريم 17 مؤسسة حاصلة على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية

المصدر: دبي - البيان

كرّمت غرفة تجارة وصناعة دبي 17 شركة ومؤسسة حصلت على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات لدورة النصف الأول من 2020، وذلك خلال حفلٍ افتراضي نظمته أخيراً لإبراز ريادة هذه الشركات في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والاستدامة في نشاطاتها وأماكن عملها، ليصل عدد العلامات الممنوحة إلى 430 علامة منذ إطلاق المبادرة في عام 2010.

وتوزعت الشركات على حسب عدد مرات الحصول على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، حيث حصلت ألبين كابيتال الشرق الأوسط على العلامة للمرة التاسعة، في حين حصل كل من «سيكس كونستركت» و«تعاونية الاتحاد» على العلامة للمرة الثامنة، وحصلت «هوريكا ترايد» على العلامة للمرة السابعة.

وحصلت «تشيب الشرق الأوسط» و«تايم للفنادق» على العلامة للمرة السادسة، في حين حازتها «دلسكو» للمرة الخامسة، و«كلايد ان كو» للمرة الثالثة، و«مجموعة الغرير» و«ألاين أون ديماند لايبرز سبلاي سيرفيسيز» و«أستر دي إم هيلت كير» للمرة الثانية. وحصلت «نيتس إنترناشونال كوميونيكيشن» و«ترانسجارد» على العلامة للمرة الأولى.

وحصلت 4 شركات على العلامة المتقدمة للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وهي «الأنصاري للصرافة» و«كانون الشرق الأوسط» و«مجموعة ترانسوورلد» للمرة الأولى، في حين حصلت عليها ماجد الفطيم للمرة الثالثة.

وأشاد ماجد الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي بالتزام الشركات الحاصلة على العلامة بالممارسات المسؤولة والمستدامة على المستوى المؤسسي.

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