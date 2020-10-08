678 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي- البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 678 مليون درهم، حيث تم تسجيل 132 مبايعة بقيمة 322.78 مليون درهم، منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 126.59 مليون درهم، و114 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 196.19 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي، بقيمة 55 مليون درهم، في منطقة سيح شعيب 4، تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم، في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت ند الشبا الثالثة، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم بمنطقة جميرا الأولى، كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 5 ملايين، في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وتصدرت منطقة مرسى دبي، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 7 ملايين.

وسجلت الرهونات 315.89 مليون درهم، منها 22 رهن أراضٍ بقيمة 169.85 مليون درهم، و49 رهن فلل وشقق بقيمة 146.04 مليون درهم، أهمها بمنطقة الضغاية، بقيمة 93 مليون درهم، ورهن في رأس الخور الصناعية الثانية بقيمة 45 مليون درهم.

وأما الهبات، فشهدت تسجيل 21 هبة بقيمة 39.41 مليون درهم، أهمها بمنطقة الخليج التجاري، بقيمة 17 مليون درهم، وأخرى بمنطقة ند الشبا الأولى بقيمة 12 مليوناً.

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