44 % حصة الإمارات والسعودية من ناتج السياحة العربية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

استحوذت دولة الإمارات والسعودية على نحو 43.8% من ناتج قطاع السياحة العربية البالغ قيمته 313.6 مليار دولار في نهاية العام الماضي، مرتفعاً من 281.5 مليار دولار وفق دراسة حديثة لصندوق النقد العربي.

وذكر التقرير أن الأهمية النسبية لقطاع السياحة السعودي بلغت نحو 25.3% من إجمالي ناتج القطاع على مستوى الدول العربية، يليها الإمارات مستأثرة بنحو 18.5% من ناتج القطاع مع ظهور عدد من إمارات الدولة كواجهة سياحية مميزة عالمياً، ثم مصر بنحو 15.4% من مجمل ناتج القطاع عربياً في ظل الثقل الكبير لقطاع السياحة المصري وتواجد نحو نصف آثار العالم بها وتعدد أنواع السياحة التي تشتهر بها.

نمو المساهمة

ولفت التقرير إلى أن نسبة مساهمة قطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات ارتفع من 13.4% في 2018 وصولاً إلى 13.9% في نهاية العام الماضي، فيما زادت القيمة المضافة لقطاع السياحة الإماراتي من 55.34 مليار دولار في نهاية 2018، إلى 58.2 مليار دولار في نهاية العام الماضي، بنمو 5.1%.

ونوهت الدراسة بأن نسبة السائحين العرب مثلت نحو 28.2% من إجمالي عدد السائحين الوافدين إلى الإمارات والبالغ عددهم 21.3 مليون سائح في 2018، خصوصاً من دول السعودية وعُمان ومصر والكويت.

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