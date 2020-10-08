«مرحبا» تفتتح صالة جديدة في مطار مانيلا

المصدر: دبي - وام

افتتحت «مرحبا» - جناح خدمات الضيافة في المطارات التابع لدناتا - صالة مطار جديدة في العاصمة الفلبينية مانيلا لتضاف إلى صالاتها الشهيرة في دبي وملبورن وكراتشي وسنغافورة، وذلك لتوسيع شبكتها لتوفير ضيافة عالية المستوى وضمان تجربة سفر آمنة وسلسة لمزيد من المسافرين حول العالم. وأصبحت تقدم الآن خدمات ممتازة لركاب جميع الناقلات الجوية في كل درجات السفر في مطار نينوي أكينو الدولي في مانيلا.

وتنفذ «مرحبا» إجراءات للمحافظة على صحة وسلامة عملائها وموظفيها وتوفر الصالة خيارات دفع من دون لمس، كما تخضع لعمليات تنظيف وتعقيم شاملة مع التركيز بشكل خاص على الأسطح المعرّضة للمس.

ورحب شهاب العوضي رئيس «مرحبا العالمية» بانضمام مانيلا إلى شبكة «مرحبا»، معرباً عن سعادته بتقديم خدمة صالة فاخرة في مانيلا صممت خصيصاً لتلبية متطلبات المسافرين في جميع الدرجات مستفيدين من الخبرات الواسعة في خدمات الضيافة والمطارات والتموين.

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