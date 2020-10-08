200 مليون أصولاً مُدارة لصندوق «المال كابيتال» و«أزيموت»

المصدر: دبي - البيان

بدأت الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة أزيموت و«المال كابيتال» تحقيق النتائج المرجوة منها، وتحديداً من حيث الأداء وحجم الأصول المدارة، وذلك بعد مضي 12 شهراً فقط من إطلاق صندوق «يوكيتس مينا» الجديد.

ويعتبر الصندوق الذي يحمل اسم «AZ Fund Al Mal MENA Equity» من أعلى منتجات «يوكيتس» أداءً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ بداية العام وحتى تاريخه، وتجاوز حجم أصول الصندوق بعد مرور سنة على إطلاقه حاجز 200 مليون درهم، ما يعني مواصلة أدائه على الطريق الصحيح، وصولاً إلى تحقيق هدفه 900 مليون درهم.

وقال جورجيو ميدا، الرئيس التنفيذي المشارك للمجموعة، والرئيس العالمي لإدارة الأصول في «أزيموت»: تنطلق «المال كابيتال» من استراتيجية راسخة منذ سنوات عديدة، الأمر الذي ساعدها على تحقيق عوائد منتظمة للأسهم على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مقارنة بكافة المؤشرات المماثلة والمعيارية على حد سواء.

وقال ناصر النابلسي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال: تعزز شراكتنا الاستراتيجية مع «أزيموت» نطاق عمليات التوزيع، وزيادة قائمة عروضنا الاستثمارية لعملائنا. ويعزى الفضل في هذا النجاح إلى عدد من العوامل، بالاعتماد على عملية استثمارية تستهدف الشركات والقطاعات، مع ازدياد قيمة الصندوق خلال فترة زمنية تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات، واحتمال تسجيل نمو قوي.

وتم استكشاف ما هو أبعد من قطاعات المالية والاتصالات والمواد، والتي تستحوذ على ما يقرب من 80% من المؤشر في معظم أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وعلاوة على ذلك، ونظراً لانتشار الصندوق بنسبة 30% خارج دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بات بمقدوره تجنب أي مخاطر هبوط حادة. ويركز الصندوق بشكل أكبر على القطاعات التي تعاني من نقص الخدمات، ومنها على سبيل المثال التعليم والرعاية الصحية والمرافق والسلع الاستهلاكية في جميع أنحاء المنطقة، والتي تستحوذ عموماً على جزء صغير من قيمة المؤشرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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