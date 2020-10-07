"فيليب موريس" تطلق أول متجر "آيكوس" في دبي مول

المصدر: دبي – البيان

أطلقت شركة فيليب موريس إنترناشونال PMI، أول متجر "آيكوس" IQOS في دولة الإمارات، بدبي مول، وذلك تماشياً مع رؤيتها الهادفة إلى تحقيق مستقبل خالٍ من الدخان في دول مجلس التعاون الخليجي، وتأكيداً على قوة اقتصاد الدولة بالرغم من التداعيات العالمية لجائحة "كوفيد-19".

ويأتي افتتاح المتجر الذي يعد أول متجر من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي عقب طرح منتج "آيكوس" في دولة الإمارات في يوليو 2019.

وقال تاركان ديميرباس نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط في شركة فيليب موريس انترناشونال: "نحن فخورون بإطلاق أول متجر "آيكوس" في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم، ويعكس هذا الإطلاق تقدماً كبيراً ضمن رؤيتنا نحو مستقبل خال من الدخان، ورغم هذه الأوقات العصيبة، إلا أننا نتعهد بالتزامنا تجاه دعم المدخنين البالغين الذين سيستمرون بالتدخين من خلال توفير بدائل أفضل ومثبتة علمياً".

هذا ويوفر متجر "آيكوس" للمدخنين البالغين في الإمارات مساحة تجريبية للتعرف أكثر على مزايا المنتجات الخالية من الدخان التابعة لشركة فيليب موريس انترناشيونال PMI، والتقنية والعلم خلف هذه المنتجات.

ويوفر المتجر المجموعة الكاملة من منتجات "آيكوس" ، بما في ذلك جميع اكسسوراتها وملحقاتها؛ المنتجات الحصرية والإصدارات المحدودة داخل المتجر.

ومنذ العام 2008، استثمرت فيليب موريس إنترناشيونال PMI 7.2 مليار دولار على صعيد تطوير واختبار وتصنيع منتجات مخفضة المخاطر، تماشياً مع رؤيتها الهادفة إلى إقناع المدخنين البالغين إلى التحول إلى بدائل أفضل عن التدخين التقليدي.

ويعمل لدى الشركة حاليًا أكثر من 430 خبيرًا في مجال البحث والتطوير، بما في ذلك 300 عالم من المستوى العالمي، على منتجات الشركة الخالية من الدخان.

وحصلت "فيليب موريس إنترناشيونال" في يوليو الماضي على إذن رسمي من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDAلتسويق نظام "آيكوس"، الذي يتضمن الجهاز وثلاث أصناف من منتج "هيت ستيك"، على أنه منتج تبغ معدلة المخاطر، وذلك بعد إجراء مراجعة حزمة من الأدلة العلمية الشاملة بناء على طلب قدمته الشركة في ديسمبر 2016، ليكون بذلك البديل الإلكتروني الأول والوحيد للسجائر التقليدية الذي حصل على إذن التسويق وفقاً لمعايير منتجات تبغ معدلة المخاطر من قبل هيئة الدواء والغذاء الأمريكية.

وحتى الآن طرحت فيليب موريس إنترناشيونال PMI، منتج "آيكوس" في 57 سوقًا حول العالم؛ وتشير التقديرات إلى أن أعداد مستخدمي "آيكوس" بلغ حوالي 15 مليون مستخدم حول العالم.

واعتباراً من شهر يونيو 2020، استطاع 11.2 مليون مدخن بالغ حول العالم الاقلاع عن التدخين وتحولوا إلى "آيكوس".

ووفقاً لبيانات وإحصاءات الشركة خلال الربع الثاني من العام 2020، تم تخصيص 70% من الاستثمار التجاري لشركة فيليب موريس إنترناشونال PMI لدعم المنتجات الخالية من الدخان، لا سيما أن قرابة 20% من صافي إيراداتها يأتي من المنتجات خالية من الدخان.

وتهدف الشركة إلى أن يتحول 40 مليون مدخن بالغ على الأقل إلى منتجاتها الخالية من الدخان بحلول العام 2025.

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