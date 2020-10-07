"الاتحاد لائتمان الصادرات" توفر حماية ائتمانية لتعاملات غير نفطية بـ 4 مليارات درهم

المصدر: وام

أصدرت" الاتحاد لائتمان الصادرات " أكثر من 1400 ضمان ائتماني متجدد لتوفر بذلك حماية ائتمانية لما يعادل 4 مليارات درهم من الصادرات غير النفطية في الفترة من يناير إلى يونيو 2020 وذلك بهدف دعم الاقتصاد غير النفطي بدولة الإمارات.

وتماشيا مع التزامها بتعزيز الصادرات الإماراتية وتسريع التنويع الاقتصادي بالدولة وفرت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات حماية لصادرات غير نفطية لأكثر من 70 دولة في جميع أنحاء العالم وذلك لتسريع تعافي الشركات المصدرة وضمان استمرارية أعمالها في ظل انتشار كوفيد – 19.

والشركات المستفيدة من الضمانات التي قدمتها " الاتحاد لائتمان الصادرات " تعمل في قطاع صناعة الكابلات و استفادت بنسبة 35٪ من إجمالي الضمانات و صناعة الحديد /26٪ من إجمالي الضمانات/ و صناعة البتروكيماويات /13٪ من إجمالي الضمانات/ ما يمثل ثلاثة أرباع مجموع الضمانات .

و استفادت الشركات العاملة في مجال الرعاية الصحية والسيارات بنسبة 9٪ لكل منها بينما استفادت تلك العاملة في صناعة مواد البناء بنسبة 7٪ والعاملة في مجال الأغذية بنسبة 1٪.

وأشار ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات إلى أن الحماية الائتمانية التي قدمتها الشركة إلى جانب حزم التحفيز الاقتصادي التي قدمتها حكومة دولة الإمارات ساهمت بشكل كبير في دعم الشركات الإماراتية العاملة في مجال التصدير وإعادة التصدير وبهذا يمكن لهذه الشركات الفوز بعقود تجارية و إيصال منتجاتها وخدماتها إلى الأسواق العالمية مع ضمان حصولها على مستحقاتها التجارية في هذه الأوقات الاقتصادية الصعبة.

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