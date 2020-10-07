المشرق يعيّن رئيساً لمجموعة الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال

المصدر: دبي- البيان

أعلن بنك المشرق، عن تعيين سكوت رامزي رئيساً جديداً لمجموعة الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في البنك.

وسينضم سكوت في منصبه الجديد إلى فريق الإدارة العليا في بنك المشرق، حيث سيتولّى مسؤولية وضع وإدارة برنامج امتثال قوي، ومتكامل على امتداد عمليات البنك، من خلال تقييم وتعزيز فعالية الضوابط وعمليات الحوكمة الداخلية، بما يضمن التزام البنك بجميع المبادئ التوجيهية والتنظيمية المتبعة في جميع الأسواق التي ينشط بها.

كما سيقوم بتوفير الدعم للفرق العاملة على المستوى التشغيلي في إعداد وتنفيذ السياسات التنظيمية على مستوى البنك ككل.

وكان سكوت قد انضم إلى فريق المشرق في شهر يونيو 2020 رئيساً لقسم الامتثال المصرفي الدولي في البنك. وسيواصل حالياً أداء مهامه في المنصبين حتى يحين موعد الإعلان عن خلفٍ مناسب لمنصب رئيس قسم الامتثال المصرفي الدولي.

وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق: "في خضم الحالة الراهنة من عدم الاستقرار، التي تشهدها الأسواق العالمية، فإن شخصاً يتمتع بالمعرفة العميقة والخبرة العملية الواسعة التي يتحلى بها سكوت يمثل دون شك مرتكزاً أساسياً، لضمان الالتزام بالضوابط التنظيمية، واتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال الامتثال والمخاطر".

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