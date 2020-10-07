عٌمان للتأمين: العدد الأكبر لحوادث السيارات بالإمارات بين 1 ظهراً و5 مساءً

المصدر: دبي- البيان

أظهرت بيانات المطالبات التأمينية المقدمة لشركة عُمان للتأمين، وقوع العدد الأكبر من حوادث السيارات المُبلغ عنها للشركة في الإمارات، بين الساعة الواحدة ظهراً والخامسة مساءً.

وتشير البيانات إلى أن فرص تعرُّض الأشخاص لحوادث خلال هذه الأوقات، تزيد بنسبة 20 %، مقارنة بساعات الذروة.

وقد تبدو هذه النتائج غير متوقعة وغير منطقية، ففي ظل وجود عدد أكبر من الأشخاص داخل أروقة المكاتب، وعدد أقل من السيارات على الطرق، ينبغي أن تكون الحوادث أقل في فترة ما بعد الظهر. وعلى الرغم من أن بيانات المطالبات التأمينية لدى شركة عُمان للتأمين، لا تفسر زيادة وتيرة الحوادث في تلك الفترة، يمكن التكهن بأن نهاية اليوم الدراسي قد تكون سبباً لذلك، حيث يسارع الأشخاص لاصطحاب الأطفال وإعادتهم إلى منازلهم.

وقد يتمثل السبب الآخر في فقدان سائقي السيارات تركيزهم بسبب الحرارة وأشعة الشمس العمودية فترة بعد الظهر، وأخيراً، ومع هدوء حركة المرور، يميل الناس إلى القيادة بشكل أسرع، وهو ما يسفر غالباً عن المزيد من الحوادث.

كما كشفت الدراسة الخاصة بالمطالبات التأمينية للمركبات، أن نمط توقيت وقوع الحوادث، مشابه لكل من الرجال والسيدات، وعلى مدار جميع أيام الأسبوع، باستثناء يوم الجمعة، حيث تكون الفترة الممتدة من الساعة السابعة إلى التاسعة مساءً، هي وقت الذروة للحوادث. وقد يكون هذا بسبب الخروج من المنزل للاستمتاع بإجازة نهاية الأسبوع.

وقال جوليان أودريري رئيس قسم خطوط المستهلكين في عُمان للتأمين: «تتبنى شركات التأمين إعداد هذه الأفكار والرؤى بصورة تقليدية، لفهم أنماط الحوادث وتحديد السعر. ويتمثل هدفنا في عُمان للتأمين في توصيل هذه المعلومات بصورة مسؤولة إلى عامة الجمهور في الإمارات، والارتقاء بالسلامة على الطرق للجميع. إذ إن الفكرة الجوهرية هنا، تتمثل في الحفاظ على التركيز طوال الطريق، خاصة خلال فترة ما بعد الظهر».

كما توضح الدراسة التي أجريت على بيانات المطالبات التأمينية على مدار عامين، أنه من المرجح أن يتعرض السائقون لحوادث يومي الأحد والخميس. إذ يبدو أننا جميعاً نندفع للعودة إلى المنزل بعد العمل الشاق يوم الأحد، الذي يُعد بداية الأسبوع، ولا نطيق صبراً لمغادرة مقار المكاتب يوم الخميس، للاسترخاء خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبالنسبة لمن يتساءلون حول الوقت الأكثر أماناً للقيادة، توصي الدراسة بأخذ جولة بالسيارة بين الواحدة صباحاً والخامسة صباحاً، حيث الأمان والهدوء، وعلى الرغم من روعة هذه النصيحة، إلا أن الكثيرين يفضلون النوم في هذا الوقت.

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