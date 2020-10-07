678 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 678 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 132 مبايعة بقيمة 322.78 مليون درهم منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 126.59 مليون درهم و 114 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 196.19 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 55 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة جميرا الأولى.

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم وثالثة في اليفرة 3 بتسجيلها مبايعة بقيمة 730 ألف درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم بمنطقة جميرا الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة الخليج التجاري.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 315.89 مليون درهم منها 22 رهن أراض بقيمة 169.85 مليون درهم و49 رهن فلل وشقق بقيمة 146.04 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الضغاية بقيمة 93 مليون درهم وأخرى في منطقة رأس الخور الصناعية الثانية بقيمة 45 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 21 هبة بقيمة 39.41 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 17 مليون درهم وأخرى في منطقة ند الشبا الأولى بقيمة 12 مليون درهم.

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