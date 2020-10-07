استضافة جناح إسرائيلي في دورة 2021 من معرضي "آيدكس" و"نافدكس"

المصدر: وام

وقّع معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس"، الذي تنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك"، اتفاقية استراتيجية مع أكبر معرض للدفاع والأمن الوطني والأمن الإلكتروني في دولة إسرائيل "آي إس دي إي إف"، التابع لمجموعة "أفنون"، وذلك كجزء من استراتيجية "آيدكس" الرامية لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، واستقطاب مختلف الشركات من جميع أنحاء المنطقة والعالم.

وسيتولى معرض "آي إس دي إي إف" بموجب هذه الاتفاقية مهام تشييد وتنظيم واستضافة الجناح الإسرائيلي في معرض "آيدكس"، الذي سينعقد في الفترة ما بين 21 – 25 فبراير 2021 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في أبوظبي، إلى جانب الترويج للمعرض بشكل حصري لشركات الدفاع والأمن والتكنولوجيا الإسرائيلية.

وتسلط استضافة هذا الجناح في المعرض الضوء على النمو المستمر الذي شهده معرضا "آيدكس" و"نافدكس" منذ إطلاقهما في بداية التسعينيات، واللذان رسخا مكانتهما البارزة وقدرتهما على استقطاب قادة الصناعات الدفاعية والأمنية العالميين. كما تؤكد على مواصلة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" المساهمة في تطوير قطاع سياحة الأعمال في المنطقة، وتنميته على نطاق واسع.

واستضاف معرض "آي إس دي إي إف" سابقاً كبرى الشركات الإسرائيلية المتخصصة في قطاعي الدفاع والأمن الإلكتروني، مثل "أو إس جي" و"آي دبليو آي" و"إن إس أو جروب" و"سكايلوك" و"إلسايت" وغيرهم، وذلك بهدف استعراض أحدث التقنيات والحلول المتقدمة، مثل حلول الأمن الإلكتروني، والاستخبارات، وإنترنت الأشياء، والبنية التحتية المتنقلة، وأجهزة الاستشعار الذكية والمعدات العسكرية والشرطية والتدريبية.

وسيتم الإعلان رسمياً عن فتح باب التسجيل للشركات الإسرائيلية للمشاركة في الجناح المخصص لها في معرض "آيدكس" خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" ومجموعة الشركات التابعة لها: "يسعدنا في "أدنيك" توقيع هذه الشراكة مع معرض "آي إس دي إي إف" لإضافة جناح جديد لمعرض "آيدكس" و"نافدكس" بدورتهما للعام 2021.. ونتطلع إلى العمل مع شركائنا الجدد، الذين سيلعبون دوراً هاماً في زيادة نسبة حضور الوفود والزوار إلى هذا الحدث الإقليمي الرائد".

وأضاف الظاهري أن معاهدة السلام الموقعة بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل هي خطوة مثمرة نحو مستقبل أفضل لمنطقة الشرق الأوسط ككل، حيث سيفتح توقيع هذه المعاهدة آفاقاً وفرص جديدة للبلدين في مجموعة من القطاعات، ومنها سياحة الأعمال.

من جانبها، قالت ستايسي دوتان، الرئيس التنفيذي للتسويق وعضو مجلس إدارة مجموعة "أفنون": "بعد معاهدة السلام التاريخية الموقعة مؤخراً، أعتقد أنه ستكون هناك عدة فرص هامة لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات والشركات الإسرائيلية المتخصصة في قطاعي الأعمال والأمن. وأعتقد أن معرض "آيدكس" سيقدم فرصاً مثالية لكلا البلدين لاكتساب المعرفة والاطلاع على التقنيات المتاحة من قبل دولة الإمارات ودولة إسرائيل، الأمر الذي يشكل خطوة محورية نحو التعاون المستقبلي".

من ناحيته قال ماتي واينبرغ، الرئيس التنفيذي لمعرض "آي إس دي إي إف": "تعكس هذه الاتفاقية النهج المهني والتفكير المستقبلي لمعرض "آي إس دي إي إف"، كمنصة تسويق رئيسية للأمن الإلكتروني والدفاع وتقنيات والأمن الوطني المبتكرة في إسرائيل. وتعد هذه خطوة مهمة نحو إقامة علاقات حكومية والاعتراف بالتقنيات الرائدة وتعزيز الصادرات".

والجدير بالذكر، أن معرض آيدكس حقق نمواً مستداماً وملحوظاً في جميع دوراته منذ انطلاقته الأولى، ومن المتوقع أن تشهد الدورة المقبلة من "آيدكس" و"نافدكس" مشاركة أكثر من 1,300 شركة متخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية.

وتقام فعاليات معرضي ومؤتمر "آيدكس" و"نافدكس" مرة كل عامين، وقد شهدت نمواً وصل إلى 271% مقارنة بالدورة الأولى.

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