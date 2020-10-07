تكريم 17 مؤسسة حاصلة على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية

المصدر: البيان الإلكتروني

كرمت غرفة تجارة وصناعة دبي 17 شركة ومؤسسة حصلت على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات لدورة النصف الأول من 2020.

جاء ذلك خلال حفلٍ افتراضي نظمته مؤخراً لإبراز ريادة هذه الشركات في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والاستدامة في نشاطاتها وأماكن عملها، ليصل عدد العلامات الممنوحة إلى430 علامة منذ إطلاق المبادرة في عام 2010.

وتوزعت الشركات التي كرمت في الحفل على حسب عدد مرات الحصول على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات حيث حصلت ألبين كابيتال الشرق الأوسط" على العلامة للمرة التاسعة، في حين حصل كل من "سيكس كونستركت" و"تعاونية الاتحاد" على العلامة للمرة الثامنة، وحصلت "هوريكا ترايد" على العلامة للمرة السابعة.

وحصلت "تشيب الشرق الأوسط" و "تايم هوتيلز" على العلامة للمرة السادسة، في حين حصلت "دلسكو" على العلامة للمرة الخامسة، و"كلايد ان كو" للمرة الثالثة.

وحصلت كل من "مجموعة الغرير" و"ألاين أون ديماند لايبرز سبلاي سيرفيسيز" و"أستر دي إم هيلت كير" على العلامة للمرة الثانية.

وحصلت "نيتس إنترناشونال كوميونيكيشن" و "ترانس جارد جروب" على العلامة للمرة الأولى.

وحصلت 4 شركات على العلامة المتقدمة من علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وهي "الأنصاري للصرافة" و"كانون الشرق الأوسط" و"مجموعة ترانسوورلد" للمرة الأولى، في حين حصلت عليها ماجد الفطيم للمرة الثالثة.

وفي كلمته الترحيبية، هنأ سعادة ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي الشركات الحاصلة على العلامة، مشيداً بالتزامها بالممارسات المسؤولة والمستدامة على المستوى المؤسسي، ومشيراً إلى ان الارتفاع في نسب المتقدمين للحصول على العلامة خلال العقد الماضي مؤشر على زيادة الوعي في مجتمع الأعمال، مؤكداً أن أزمة كوفيد-19 أظهرت أهمية هذه الممارسات المستدامة كأداة فعالة لمواجهة التحديات الجديدة.

وأضاف الغرير قائلاً:" إن فوائد المشاركة في مبادرة علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات كبيرة حيث تتخطى التقدير لكونها توفر إطاراً شاملاً تم تصميمه لمساعدة الشركات على تقييم التأثيرات الاجتماعية والبيئية لممارساتها ونشاطاتها المسؤولة، وتحديد نقاط القوة ومجالات التحسين والتطوير. وهذه الشركات توفر عبر ممارساتها المسؤولة مثالاً يحتذى لنظرائها في سوق العمل."

وعبر ممثلو الشركات التي تم تكريمها عن فخرهم بحصولهم على علامة غرفة دبي للمسؤولة الاجتماعية للمؤسسات، مشيدين بمبادرات مركز أخلاقيات الأعمال ودوره في دعم نشاطاتهم وتطويرها بما يعزز من تنافسيتهم في بيئة الأعمال.

وتستفيد الشركات التي تتقدم للحصول على العلامة بفئاتها الجديدة من تقارير مفصلة تقييمية حول مكان العمل والتأثيرات البيئية والاجتماعية لنشاطات الشركة، لتحسين برامج المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والحصول على تقدير من قبل الخبراء على جهودها في هذا المجال.

وتعتبر علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات أداة تشخيصية وتطويرية للشركات لتطبيق أفضل ممارسات الأعمال المسؤولة حيث تتيح لها العلامة اكتشاف نقاط الضعف والقوة في توجهاتها العملية لإدارة تأثيرات نشاطها التجاري على البيئة والمجتمع، كما يمكن الاستفادة من العلامة في إجراء مراجعةٍ داخلية للسياسات الاجتماعية المسؤولة المطبقة في الشركة، وتقييم الأداء وتطويره في كافة النواحي.

ويعتبر مركز أخلاقيات الأعمال الذي تم إطلاقه في غرفة تجارة وصناعة دبي عام 2004 المركز الأقدم والأهم من نوعه في دولة الإمارات نظراً لدوره البارز في الترويج لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للأعمال.

ويقوم المركز بتشجيع أعضاء غرفة دبي على تطبيق ممارسات الأعمال المسؤولة التي تساهم في تعزيز أداء مؤسساتهم وقدراتهم التنافسية.

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