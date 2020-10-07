"كريم" تطلق خدمات نقل الركاب في رأس الخيمة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة كريم، بالشراكة مع هيئة رأس الخيمة للمواصلات، عن إطلاق خدمة حجز الركاب في إمارة رأس الخيمة.

وقالت كريم في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن إطلاق الخدمة الجديدة يهدف إلى مساعدة الركاب بتوفير خدمة مميزة، كما يسعى إلى تقليل عدد السيارات الخاصة في الإمارة.

وتتيح الخدمة للعملاء حجز سيارة ليموزين عبر تطبيق كريم بسعر يبدأ من 10 دراهم كما يمكن للعملاء تتبع الرحلة والدفع للرحلة إما نقدًا أو من خلال بطاقات الائتمان أو رصيد كريم.

تعقيباً على الحدث، صرحت غيد المكاوي - المدير العام لشركة كريم في الإمارات: "يأتي إطلاق الخدمة كجزء من خطط (كريم) لتقديم وسائل نقل مبسطة لسكان الإمارة وزوارها.. ونواصل البحث عن فرص لتعزيز تجربة عملائنا، وبالتالي قررنا بدء شراكتنا مع هيئة رأس الخيمة للمواصلات".

ومنذ بدء جائحة فيروس كورونا، قامت "كريم" بفرض إجراءات الصحة والسلامة والتي تتضمن تزويد كباتن كريم بالكمامات الواقية ومعقمات اليدين والمناديل المطهرة لضمان أعلى مستويات النظافة والسلامة.

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