"مرحبا" تفتتح صالة جديدة في مطار مانيلا

المصدر: البيان الإلكتروني

افتتحت "مرحبا"، جناح خدمات الضيافة في المطارات التابع لدناتا، صالة مطار جديدة في العاصمة الفلبينية مانيلا، لتواصل بذلك توسيع شبكتها لتوفير ضيافة عالية المستوى وضمان تجربة سفر آمنة وسلسة لمزيد من المسافرين حول العالم.

وتضاف الصالة الجديدة إلى صالات "مرحبا" الشهيرة في دبي وملبورن وكراتشي وسنغافورة.

وأصبحت "مرحبا" تقدم الآن خدمات ممتازة لركاب جميع الناقلات الجوية في كل درجات السفر في مطار نينوي أكينو الدولي.

وتقع أحدث صالات "مرحبا" في المبنى 1، وتحتوي على مقاعد مريحة تتسع لأكثر من 85 ضيفاً ومصلّى وغرفة اجتماعات خاصة، بالإضافة إلى حمّام دوش. وتوفر الصالة على مدار الساعة خدمة الواي فاي وتناول الطعام من مختلف الأطباق العالمية التي تلبي مجموعة واسعة من المتطلبات الغذائية والعرقية. ويقوم على راحة الضيوف فريق مكوّن من 30 موظفاً يتحدثون خمس لغات.

وتنفذ "مرحبا" إجراءات للمحافظة على صحة وسلامة عملائها وموظفيها. وتوفر الصالة خيارات دفع بدون لمس، كما تخضع لعمليات تنظيف وتعقيم شاملة مع التركيز بشكل خاص على الأسطح المعرّضة للمس. وتلقى جميع الموظفين تدريباً مكثّفاً على بروتوكولات الصحة والسلامة، وارتداء الاقنعة والالتزام بإرشادات التباعد الجسدي أثناء خدمة العملاء.

ورحّب شهاب العوضي، رئيس "مرحبا العالمية" بانضمام مانيلا إلى شبكة "مرحبا". وقال: "يسعدنا تقديم خدمة صالة فاخرة في مانيلا صممناها خصيصاً لتلبية متطلبات المسافرين في جميع الدرجات، مستفيدين من خبراتنا الواسعة في خدمات الضيافة والمطارات والتموين. وقد اتخذنا بالإضافة إلى ذلك عدداً من المبادرات لتحقيق أقصى قدر من السلامة وتوفير راحة البال للمسافرين في صالتنا الجديدة".

وكانت "مرحبا" قد انطلقت في مطار دبي الدولي كخدمة استقبال ومساعدة للركاب المغادرين والقادمين، وترافق نموها مع تعاظم مكانة دبي كمركز عالمي لحركة النقل الجوي العالمي، وواصلت توسيع عروض منتجاتها بخدمات وخيارات أخرى لجعل تجربة الركاب في المطار مريحة إلى أبعد الحدود.

وبدأت "مرحبا" في عام 2017 توسيع تواجدها العالمي بافتتاح صالات مطار جديدة في كراتشي (باكستان) وملبورن (أستراليا). كما افتتحت بعدئذ صالة إضافية في سنغافورة ووسعت صالاتها في مطار دبي الدولي.

وأصبحت "مرحبا" تشغّل حالياً صالات مطار في 6 دول لتوفير خدماتها المتميزة للركاب بفريق يضم أكثر من 800 موظف.

وتتبع "مرحبا" دناتا، التي تعد من أكبر مزودي الخدمات الجوية في العالم وشريكاً موثوقاً لأكثر من 300 عميل. وتقدم دناتا خدمات المناولة الأرضية والشحن والتموين في 126 مطاراً في 19 دولة.

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