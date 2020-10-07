طلب إماراتي للانضمام لبنك التعمير الأوروبي

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

كشف تقرير حديث أن الإمارات تعد أحدث دولة طلبت الانضمام إلى البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير. وقالت منصة «Devex» المؤسسة الاجتماعية والإعلامية لمجتمع التنمية العالمي.

والتي تتخذ من واشنطن مقراً لها، إنه في أعقاب طلب عضوية حديث من العراق وطلب ناجح من الجزائر، أكد متحدث باسم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنه تم أيضاً تسلم طلب من الإمارات.

مضيفاً إن النتيجة ستعتمد على مساهمي البنك البالغ عددهم 71 مساهماً، لافتاً إلى ضرورة أن تكون الدول مساهمة في البنك، قبل التقدم بطلب لتصبح دولاً عاملة في حال رغبت في ذلك. وتحدث التقرير عن اجتماع مزمع لمحافظين من مساهمي البنك، بما في ذلك روسيا والصين والولايات المتحدة، إضافة إلى 27 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، هذا الأسبوع لانتخاب رئيس جديد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز