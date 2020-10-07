الإمارات تحتضن أنشط الشركات الناشئة

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

كشف تقرير لمجلة «فوربس» أن الإمارات تحتضن أكثر أنظمة الشركات الناشئة نشاطاً وحصولاً على التمويل في منطقة الشرق الأوسط، حيث إن 33 من أصل 50 شركة ناشئة في المنطقة مقرها الإمارات، تليها السعودية في المرتبة الثانية بسبع شركات ناشئة، ومصر بأربع شركات، والأردن بثلاث، ولبنان باثنتين، والكويت بشركة واحدة.

وتصدرت قائمة الشركة الناشئة في الإمارات «مزارع بيور هارفست سمارت» بحصولها على 135.8 مليون دولار لدعم خطتها التوسعية الطموحة. وحصلت «نعناع»، منصة البقالة الإلكترونية وهي الشركة السعودية الناشئة على تمويلات بقيمة 28.9 مليون دولار من المستثمرين. وجمعت الشركات المدرجة في قائمة «أفضل 50 شركة ناشئة تمويلاً في الشرق الأوسط 2020» أكثر من 959 مليون دولار من إجمالي التمويل المشترك هذا العام، وتم تأمين أكثر من نصف هذا المبلغ لأكبر 10 شركات ناشئة ناهزت قيمته حوالي 546 مليون دولار.

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