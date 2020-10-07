استبيان: توقع انتعاش السوق العقارية بالمنطقة

المصدر: (دبي - البيان)

كشفت إنفورما ماركتس، الجهة المنظمة لقمة سيتي سكيب العقارية، عن نتائج استبيانها الجديد المتخصص بالقطاع، والذي أظهر توقعات 74% من المشاركين بانتعاش القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في غضون عام واحد إلى عامين، فيما توقع 32% من المشاركين ظهور بوادر الانتعاش خلال 6 إلى 12 شهراً المقبلة.

وبيّن الاستبيان أهمية نمو قطاعي الصناعة والتصنيع بالنسبة لانتعاش القطاع العقاري وجهود تنويع الإيرادات النفطية، وحلّت المستودعات (60%) ومراكز البيانات (56%) ومنشآت التصنيع (55%) في صدارة مجالات النمو الرئيسية في المنطقة، فيما اعتُبر قطاعا العقارات السكنية والصحية الأسرع تعافياً إقليمياً.

وشددت النتائج على أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي شكلت عامل النمو الرئيسي في الإمارات بالنسبة لـ 86% من المشاركين. ومن ناحية أخرى، جاءت دول مجلس التعاون الخليجي وبلاد الشام (55.92%) والصين (51.64%) في صدارة الأسواق الرئيسية بالنسبة للمستثمرين والمستخدمين النهائيين.

وأُنجز الاستبيان المتكامل بالاستناد إلى قاعدة بيانات متخصصة تضم أكثر من 500 اختصاصي من المطورين العقاريين والمهندسين المعماريين والمصممين وصناديق الاستثمارات العقارية، بالإضافة إلى المستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية والوسطاء والموظفين الحكوميين والمستشارين ومختصي تحليلات السوق.

وغطّى الاستبيان عدداً من أبرز المواضيع السائدة في القطاع والمرتبطة بمجالات العقارات التجارية والصناعية والسكنية وعقارات التجزئة والضيافة. وستجري مناقشة نتائج التقرير خلال قمة سيتي سكيب العقارية، النسخة الاستثنائية من معرض سيتي سكيب والمخطط عقدها في نوفمبربمركز دبي التجاري .

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز