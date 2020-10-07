مشاركة قياسية في برنامج شبكة شراكات الأعمال بغرفة دبي

المصدر: دبي - البيان

حقق برنامج «شبكة شراكات الأعمال» التابع لمبادرة «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى المبادرات المبتكرة لغرفة تجارة وصناعة دبي لدعم ريادة الأعمال، رقماً قياسياً في عدد المشاركين من أصحاب المشاريع الناشئة حول العالم، بتسجيله 148 طلب مشاركة من 21 دولة خلال الدورة الحالية للربع الثالث من العام الجاري بنمو 105% مقارنة بالدورات الماضية، مما يعكس نجاح البرنامج في توفير منصة انطلاق مثالية للشركات الناشئة في عالم الأعمال.

وشارك في الدورة الحالية من برنامج «شبكة شراكات الأعمال 2020» 4 شركات رئيسية رائدة في دبي، وهي شركة «سوميتومو كوربوريشن الشرق الأوسط»، ومجموعة بريد الإمارات، وبنك الإمارات دبي الوطني، بالإضافة إلى شركة «أكسنتشر».

وقامت الشركات الرئيسية خلال الفعالية الإلكترونية بتقييم الشركات الناشئة التي تأهلت للبرنامج والتي بلغ عددها 14 شركة ناشئة، حيث قام المتأهلون للبرنامج بعرض حلولهم المبتكرة لمعالجة التحديات التي تواجهها الشركات الرئيسية الأربع.

وأكدت ناتاليا سيشيفا، مديرة ريادة الأعمال في غرفة دبي، أن الدورة الحالية من برنامج «شبكة شراكات الأعمال 2020» تزامنت مع زيادة نشاط رواد الأعمال في دبي، حيث دفعت جائحة كورونا المزيد من الشركات إلى وضع التحول الرقمي كأولوية في عملياتها التشغيلية، وهو المجال الذي تبرع فيه الشركات الناشئة.

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