«الجداف روتانا» يفتح أبوابه في نوفمبر

المصدر: (دبي - البيان)

كشفت «مجموعة روتانا لإدارة الفنادق» أمس عن موعد افتتاح فندقها الجديد الجداف روتانا، فئة الخمس نجوم في نوفمبر بمنطقة الجداف، وذلك في تأكيد لمواصلة روتانا تنفيذ خططها التطويرية بشكل ثابت رغم البيئة الحالية الصعبة التي يواجهها العالم، ويأتي افتتاح الفندق في الموعد المقرر ليكون الفندق 35 ضمن محفظة المجموعة في الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة روتانا لإدارة الفنادق جاي هاتشينسون: نعلن بفخر أن فندق «الجداف روتانا» سيفتح أبوابه في نوفمبر المقبل، على الرغم من أن السنة الحالية هي من أصعب السنوات التي واجهها قطاع الضيافة العالمي على الإطلاق، يأتي ذلك في الرؤية القوية لروتانا، ونحن كمجموعة ملتزمين بخططنا التوسعية وبمواصلة تقديم مساحات مريحة وفاخرة للضيوف. وسيضم الفندق 318 غرفة وجناحاً. وسيضم الفندق 5 مطاعم.

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