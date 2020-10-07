هيئة مطار الشارقة تطلق مبادرة لتوطين الوظائف الفنية

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت هيئة مطار الشارقة الدولي مبادرة لتوطين الوظائف الفنية في قسم الإطفاء والإنقاذ بالتعاون مع معهد الشارقة للسياقة، في إطار استراتيجية الهيئة التي تهدف إلى تأهيل واستقطاب الكوادر الإماراتية لمختلف الإدارات والأقسام في الهيئة لمواكبة توجهات الدولة في رفع نسب التوطين.

واستقبل علي المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، بحضور الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير الهيئة، ثابت الطريفي، رئيس مجلس إدارة معهد الشارقة للسياقة وطارق آل صالح المدير التنفيذي لمعهد الشارقة للسياقة والمقدم خالد الكي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين في القيادة العامة لشرطة الشارقة، وتناول اللقاء الذي عقد في مبنى إدارة المطار سبل تعزيز آفاق التعاون فيما يتعلق بدعم مبادرات التوطين.

وقال علي المدفع: «تعمل هيئة مطار الشارقة في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في مختلف مجالات العمل. وتحرص الهيئة على أن يكون التوطين في جوهر الخطة الاستراتيجية التي تتضمن برامج ومبادرات مبتكرة لاستقطاب وتدريب المواطنين وفق أعلى المعايير العالمية».

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