«نون» أول شركة تجارة إلكترونية في «إي. زي. دبي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «إي. زي. دبي»، منطقة التجارة الإلكترونية في دبي الجنوب نجاحها في استقطاب «نون»، منصة التسوق الإلكتروني.

وشهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مؤسسة مدينة دبي للطيران، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، حفل التوقيع بحضور محمد العبار، مؤسس «نون»، وخليفة الزفين، الرئيس التنفيذي، مؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، ومحسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، وفراز خالد، الرئيس التنفيذي لشركة «نون»، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين.

وبذلك، تصبح «نون» من أولى شركات التجارة الإلكترونية التي يتم تأسيسها في منطقة «إي. زي. دبي» حيث ستعزز الشراكة التزام «نون» موقعها كشركة رائدة في التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، ما يساعد على دفع عجلة النمو والابتكار في المنطقة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: تهدف إي. زي. دبي إلى جذب التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية وغيرها من الصناعات المتصلة بها، تماشياً مع استراتيجية التجارة الإلكترونية في دبي والتي أعلن عنها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتوجيه رسالة للمستثمرين الأجانب أن مكانة الإمارة أصبحت راسخة كمركز عالمي للخدمات اللوجستية في المنطقة. ووجود نون في إي. زي. دبي يدعم جهود دبي الجنوب الهادفة إلى دعم نمو هذا القطاع.

فرصة مثالية

وقال محمد العبار: يسعدنا أن نكون العلامة التجارية الرائدة للتجارة الإلكترونية في «إي. زي. دبي» بعد أن قدمت لنا فرصة مثالية لترجمة رؤيتنا لمستقبل التجارة الإلكترونية، ونتطلع إلى العمل معا لتنمية التجارة الإلكترونية في الإمارات.

وقال خليفة الزفين: تتمتع «إي. زي. دبي» بموقع يؤهلها لتقديم الدعم اللازم والمساعدة على ازدهار قطاع الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية في الإمارة من خلال قدرتها على استقبال شركات مثل «نون» التي أظهرت تفوقاً إقليميا هائلاً.

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