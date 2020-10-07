«إس تي سي» و«اتصالات» أكبر العلامات قيمة بالإمارات والسعودية

المصدر: دبي - البيان

أصدرت مجموعة WPP وشركة كانتار، أمس تقرير «براندز» BrandZ™ لـ 30 علامة تجارية الأعلى قيمة في الإمارات والسعودية 2020 لتحديد العلامات التجارية الأعلى قيمة في المنطقة.

وشمل التقرير، الذي يعكس تغيّر أنماط الحياة والتوجهات في الإمارات والسعودية، علامات تجارية من فئات مختلفة، تتعامل مباشرة مع المستهلكين بقيمة إجمالية 50 مليار دولار.

واستند تصنيف العلامات التجارية التي أوردها التقرير إلى منهجية تقييم العلامات التجارية BrandZ™، التي تجمع الانطباعات الشاملة للمستهلكين والتحليل المالي الدقيق وتم تنفيذ الدراسة من خلال مقابلات مع 12000 مستهلك حول أكثر من 300 علامة تجارية من 19 فئة.

الاتصالات والبنوك

ووفقاً للتقرير شكلّت شركات الاتصالات والبنوك 70% من إجمالي قيمة العلامات التجارية المدرجة ضمن الـ 30 علامة تجارية الأكثر قيمة في الإمارات والسعودية، بما يعادل 35 مليار دولار، وتصدرت شركة الاتصالات العملاقة «إس تي سي» «STC» التصنيف بقيمة 9.7 مليارات دولار.

واحتلت مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» المركز الثاني ضمن تقرير BrandZ™ لأكثر 30 علامة تجارية قيمة في الإمارات والسعودية لعام 2020، بما يعادل 5.2 مليارات دولار وتركّز الشركة على دور التكنولوجيا في إثراء حياة الناس وهو ما تسلط الضوء عليه من خلال رسائلها الإعلامية على غرار إطلاق حملة «ملتزمون معاً» وبرنامج الولاء «بسمات».

ومن بين 13 علامة تجارية في القطاع المصرفي ضمن الـ 30 علامة تجارية الأكثر قيمة حلّ مصرف الراجحي في المركز الثالث بقيمة تعادل 4.7 مليارات دولار، يليه بنك أبوظبي الأول في المركز الرابع بـ 3.9 مليارات دولار.

صدارة ترتيب

واحتلت طيران الإمارات المركز الخامس في صدارة الـ 30 علامة تجارية الأكثر قيمة بما يعادل 3 مليارات دولار وتمكّنت الشركة وهي الناقلة الوحيدة المدرجة في التصنيف من تعزيز مكانتها بنجاح من خلال تحقيق التكامل السلس بين خدماتها الإلكترونية وغير الإلكترونية للارتقاء بتجربة العملاء.

وحلّت «هنقرستيشن»، التي تعد العلامة التجارية الأحدث تأسيساً والوحيدة من فئة نمط الحياة في المركز الخامس والعشرين بقيمة تعادل 488 مليون دولار ويعد النجاح الذي حققته هذه العلامة التجارية في فترة وجيزة خير برهان على أهمية فهم السوق بشكل شامل بدءاً مما يأكله الناس إلى سلوكيات التسوق التي يتبعونها وخلال انتشار «كورونا» قدّمت العلامة لعملائها خدمة التوصيل المجاني للمنتجات من محلات البقالة والصيدليات.

اعتماد الابتكار

ووضعت شركة التطوير العقاري «إعمار»، التي حلت في المرتبة التاسعة بقيمة 1.8 مليار دولار الابتكار في صميم تجربة العملاء التي تقدمها من خلال طرح تطبيق «Emaar ONE»، الذي يتيح لمالكي العقارات إدارتها بالكامل عبر هواتفهم المتحركة بينما تمكّنت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك» التي جاءت في المركز 11 بقيمة 1.7 مليار دولار من توسيع عملياتها في بنجاح في المنطقة لمواجهة تحديات سوق الطاقة.

وقال ديفيد روث، الرئيس التنفيذي لـ «ذا ستور دبليو بي بي» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا ورئيس مجلس إدارة مشروع BrandZ™: «يتضح من التقرير وجود فرص هائلة في المنطقة للعلامات التجارية التي يمكنها التكيّف مع الأسواق الجديدة والديناميكية ولديها القدرة على تلبية احتياجات المستهلكين».

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