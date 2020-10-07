دبي تسدّد سندات بـ 2.7 مليار درهم في موعدها

المصدر: دبي - البيان

أعلنت حكومة دبي، ممثلة في دائرة المالية، عن سداد سندات، بقيمة 750 مليون دولار (ما يعادل 2 مليار و755 مليون درهم)، مستحقة في 5 أكتوبر 2020، كانت صُدّرت في 4 أكتوبر 2010، بموجب برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل. وأوضحت دائرة المالية أنها استردّت السندات كاملة، بعد استيفاء دفع مجمل المبالغ المطلوبة لحاملي هذه السندات مع فوائدها المستحقة.

ويعكس السداد متانة الجدارة الائتمانية لدبي وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية وفق جداولها الزمنية، وكان ذلك واضحا في الاقبال العالمي على إصدار من صكوك لمدة عشر سنوات بقيمة مليار دولار بسعر عائد 2.763% .

إضافة إلى سندات لمدة 30 سنة بقيمة مليار دولار بفائدة 3.90%، حيث شكل المستثمرون العالميون 84% من إجمالي المستثمرين في شريحة السندات طويلة الأجل (30 عامًا) وهو أدنى سعر فائدة لسندات تمتد لثلاثين عاماً وأدنى ربح لصكوك تمتد لعشر سنوات، في تاريخ حكومة دبي.

وتجاوزت قيمة سجل طلبات المستثمرين المحليين والعالميين 10 مليارات دولار، أي خمسة أضعاف القيمة المستهدفة للإصدار حيث يعكس قوّة الطلب واتساع الاهتمام من مختلف مناطق العالم رسوخ ثقة المستثمرين العالميين في متانة اقتصاد دبي والرؤية البعيدة لاستراتيجيتها المالية. وتواصل دبي الإنفاق التوسعي على مشاريع البنية التحتية والمشاريع المرتبطة بإكسبو، وبالرغم من توقف زيادات الرسوم وخفض بعضها، إلا أن التنوع والملاءة الاقتصادية تدعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها دون الاعتماد على زيادة الرسوم حرصاً على دعم قطاعات الأعمال.

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