معلومات مالية خاطئة تحيل شخصين للنيابة

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع، عن إحالة شخصين إلى النيابة العامة بسبب نشرهما معلومات غير صحيحة من شأنها التأثير على القيمة السوقية لعدد من الأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية.

في سياق آخر، قالت هيئة الأوراق المالية إنها فرضت غرامة مالية على شركة «إليميتس» بقيمة 10 آلاف درهم بسبب وجود عجز في حسابات العملاء.

وذكرت أنها فرضت 4 غرامات بقيمة 90 ألف درهم على «البروج» للأوراق المالية، الأولى بواقع 50 ألف درهم بسبب استمرار الشركة بمخالفة بعض الأصول المحاسبية المتعارف عليها، والثانية بواقع 20 ألف درهم بسبب استمرار قيام الشركة باستخدام نظامين محاسبيين مختلفين، والثالثة بنحو 10 آلاف درهم عدم التزام الشركة بالقيام بالإجراءات اللازمة تجاه العملاء الذين تنطبق عليهم تصنيف الحسابات الراكدة، والرابعة بنحو 10 آلاف، مع استمرار عدم التزام الشركة بوضع المخصصات المالية الكافية للديون المشكوك في تحصيلها.

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