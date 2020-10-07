«اتصالات» ثاني أكثر العلامات قيمة في الإمارات والسعودية

المصدر: دبي - البيان

تصدرت شركتا «إس تي سي» و«اتصالات» قائمة أكثر 30 علامة قيمة في الإمارات والسعودية، بحسب التقرير الذي أصدرته مجموعة «WPP» وشركة «كانتار» لـ 30 علامة تجارية الأعلى قيمة في البلدين لعام 2020.

شمل التقرير، الذي يعكس تغيّر أنماط الحياة والتوجهات في الإمارات والسعودية، علامات تجارية من فئات مختلفة تتعامل مباشرة مع المستهلكين بدءاً من فئة المواد الغذائية ووصولاً إلى الطاقة بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار دولار.

وتصدرت «STC» التصنيف بقيمة تعادل 9.7 مليارات دولار بفضل حجمها وقوة علامتها التجارية، إلى جانب مبادراتها الإعلانية الجديدة التي تتسم بالوضوح، بالإضافة إلى تقديم خدمات الاتصالات، فالشركة معروفة بجهودها الدؤوبة في تعزيز فرص السيدات والشباب وأصحاب الهمم.

واحتلت «اتصالات» المركز الثاني بما يعادل 5.2 مليارات دولار، وتركّز الشركة على أهمية دور التكنولوجيا في إثراء حياة الناس، وهو ما تسلط الضوء عليه من خلال رسائلها الإعلامية، على غرار إطلاق حملة «ملتزمون معاً».

وحلّ مصرف الراجحي في المركز الثالث بقيمة تعادل 4.7 مليارات دولارات، يليه بنك أبوظبي الأول في المركز الرابع بقيمة تعادل 3.9 مليارات دولار. وجاءت شركة «طيران الإمارات» في المركز الخامس بما يعادل 3 مليارات دولار.

وتمكّنت طيران الإمارات، شركة الطيران الوحيدة المدرجة في التصنيف، من تعزيز مكانتها بنجاح من خلال تحقيق التكامل السلس بين خدماتها الإلكترونية وغير الإلكترونية.

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