إكسبو الشارقة يشارك في اجتماع دولي

المصدر: (الشارقة - البيان)

شارك مركز إكسبو الشارقة، في الاجتماع الدولي الذي نظمته الجمعية الدولية للمعارض والفعاليات فرع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنظمة السياحة العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، الذي انعقد مؤخراً عبر الاتصال المرئي، بهدف تعزيز التعاون الدولي في تنظيم وإقامة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات.

ومثّل المركز سيف المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، كما حضر الاجتماع بسمة الميمان، المدير الإقليمي للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية، وخالد الزدجالي، الرئيس الإقليمي للجمعية الدولية للمعارض والمؤتمرات فرع الشرق الأوسط مدير مكتب عُمان للمؤتمرات، وراكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وتيسير الملاح، المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات في السعودية.

وناقش الاجتماع عدداً من المقترحات التي ركزت على أهمية ربط تعافي القطاع السياحي بعودة المعارض والمؤتمرات إلى زخمها، كونها منصة مفتوحة للتعريف بالأماكن السياحة والترفيهية، وتمثل حلقة وصل تجمع العديد من ممثلي الشركات ورجال الأعمال، ويعني تفعيل قطاع المعارض تفعيل العديد من القطاعات.

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