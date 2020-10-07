«موديز»: البنوك الخليجية تسارع للاندماج

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

قالت وكالة موديز لخدمة المستثمرين في تقرير أصدرته أمس، إن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي ستزيد عمليات الاندماج والاستحواذ بسبب أزمة فيروس كورونا وإطالة أمد انخفاض أسعار النفط.

وقال باديس الشبيلات، المحلل في وكالة موديز: «تواجه البنوك تعديلات أكبر في التكلفة حيث إن أسعار النفط المنخفضة وتداعيات فيروس كورونا يقيدان فرص النمو ويؤثران بشدة في ربحيتها، الأمر الذي أدى إلى موجة جديدة من الاندماجات حيث تسعى البنوك إلى إيجاد طرق لمواجهة ضغط الإيرادات»، مؤكداً أن صفقات الاندماج ستكون مدفوعة بشكل متزايد باعتبارات مالية بحتة.

وشمل توحيد البنوك في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حتى الآن المساهمين إلى حد كبير (عادة ما تكون الحكومة والكيانات ذات الصلة) لتعزيز مراكزهم في بنوك مختلفة وسط ظروف تشغيل ضعيفة. وتتزايد الضغوط من أسعار النفط والمعاملات المدفوعة، ولا سيما بين البنوك الأصغر حجماً التي أزاحها المنافسون الأكبر.

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