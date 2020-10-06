جهاز أبوظبي للاستثمار يستثمر 750 مليون دولار في «ريلاينس»

المصدر: نيودلهي - رويترز

قالت مجموعة «ريلاينس إندستريز» الهندية، إن جهاز أبوظبي للاستثمار سوف يستثمر 55.13 مليار روبية (751.13 مليون دولار) في ذراعها للتجزئة، في أحدث حلقة ضمن استثمارات مماثلة جرت خلال الأسابيع الأخيرة.

وتتطلع المجموعة ذات الأنشطة المتنوعة لجذب مزيد من المستثمرين إلى «ريلاينس» للتجزئة، إذ ينمو نشاطها بسرعة فائقة في مجال البيع عبر الإنترنت لمزاحمة منافسين مثل فليبكارت التابعة لوولمارت وذراع أمازون.كوم في الهند.

وجمعت «ريلاينس»، التي يسيطر عليها موكيش أمباني أغنى رجل في آسيا، 377.19 مليار روبية (5.14 مليارات دولار) في شهر واحد من بيع حصص في وحدتها للتجزئة إلى مستثمرين منهم كيه.كيه.آر أند كو، وشركة الاستثمار المباشر سيلفر ليك، وشركة مبادلة للاستثمار، وهي صندوق تابع لحكومة أبوظبي.

ويحصل جهاز أبوظبي في مقابل استثماره على حصة مساهمة تبلغ 1.20 % في ريلاينس للتجزئة على أساس مخفف بالكامل، والاستثمار يُقدر قيمة الوحدة قبل تلقيها السيولة من جولة التمويل الجارية حالياً بنحو 4.29 تريليونات روبية.

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